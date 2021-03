Harryho tchán: Buď mě oba vezmete na milost, nebo budu mluvit!

Otec Meghan, manželky prince Harryho, se pustil do přestřelky se slavnou dvojicí. Thomas Markle využil nynějšího zájmu o pár žijící mimo královský dvůr a poskytl živý rozhovor pro pořad Good Morning Britain. Navážel se v něm do svého zetě, připomínal mu hříchy z mládí na párty v nacistické uniformě.

Tchán prince Harryho zřejmě zavětřil příležitost, jak by se znovu mohl dostat do blízkosti populárního páru a konečně vidět svého vnuka Archieho. V živém televizním rozhovoru z Mexika připomněl Harryho mladické prohřešky a pohrozil, že když s ním jeho dcera a zeť dál nebudou komunikovat, bude měsíc co měsíc poskytovat další rozhovory médiím.

Otec herečky Meghan sice připustil své pochybení z roku 2018, kdy se konala královská svatba, ale opakovaně zdůrazňoval, že se za to mnohokrát omluvil. Šlo o to, že poskytl bulvárním médiím fotografie, což tehdy urputně zatloukal. Nakonec nebyl na veselku pozván, dcera s ním od té doby nekomunikuje.

"Také jsem řekl, že všichni děláme chyby... ale já jsem nikdy nedováděl nahatý ve vířivce a nikdy jsem se neoblékl jako Hitler," prohlásil v televizním rozhovoru 76letý muž. Narážel tím, na rok 2005, kdy princ Harry přišel na kostýmní párty ve svém sídle v Highgrove House v provokativním převleku.

Na sobě měl pouštní uniformu Afrika Korps nacistického generála Rommela, s hákovým křížem na rukávu a s odznakem wehrmachtu na límci. Druhým zmíněným prohřeškem byl výlet do Las Vegas v roce 2012, kde na veřejnost unikly fotografie zachycující nahého Harryho spolu s kamarády ve velké vířivce.

Meghan s Harrym nedávno vzbudili obrovský zájem veřejnosti, když poskytli velmi otevřený rozhovor legendární moderátorce Oprah Winfreyové. Během dvou hodin se svěřili s takovými pikantnostmi, jakou je údajný rasismus v královském paláci nebo pokus o sebevraždu.

Lidé blízcí dvoru popisují pozdvižení v Buckinghamském paláci, které tyto informace rozpoutaly. Královská rodina teď čelí nejtěžší zkoušce za posledních 85 let. Tedy od doby, kdy roce 1936 abdikoval král Eduard VIII. Učinil tak proto, aby se mohl oženit s americkou prominentkou Wallis Simpsonovou.

Co řekli Meghan a Harry v americké televizi? Podívejte se na reportáž TV Nova: