Královna vzala Harrymu titul. Princ bude používat i nové příjmení

Princ Harry už odletěl do Kanady za svou manželkou Meghan, se kterou by měl v zemi chvíli pobývat. Kromě odstoupení z veřejného života ztratí také finanční příjem a přijde o titul. Otázkou ale zůstává, zda se stále nachází v linii následnictví britského trůnu. Předtím mu patřilo šesté místo za otcem, bratrem a jeho dětmi. A podle odborníků se Harry nemá čeho bát. K žádné změně prý nedojde.

Vévodkyně Meghan a princ Harry sice přijdou o své tituly, ale stále jim zůstává oslovení Jeho/Její královská Výsost. Prý ho ale nebudou používat. "Důvodem je, že monarchie musí být velmi opatrná, aby neexistovaly náznaky toho, že by jim lidé vypláceli peníze nebo že by byli spojení s monarchií," vysvětlila královská analytička Victoria Arbiterová portálu Today.

Sice manželé a jejich syn Archie přijdou o různé výhody, zůstanou však v linii následnictví britského trůnu. Harry je tak stále šestý v řadě za princem Charlesem, Williamem a jeho synem princem Georgem. Harryho potomek Archie se nachází na sedmém místě.

Není to poprvé, co Alžběta II. odebrala titul členovi královské rodiny. V roce 1996 byla královských povinností zbavena princezna Diana. V té době to mělo zasáhnout především její děti. "Kolují příběhy o tom, že princ William uklidňoval Dianu, když plakala, a řekl jí: Neboj se maminko, jednoho dne, až budu král, ti titul vrátím," doplnila Arbiterová.

Dále je také otázkou, jaké budou používat Harry s Meghan příjmení. Královna jim dala oslovení vévoda a vévodkyně ze Sussexu, což nejspíš nebudou využívat v celém znění. Zůstat by mohlo jen příjmení Sussex. Podobně to tak dělá i princ William s vévodkyní Kate. Jejich děti ve škole používají oslovení Cambridge.

Princ Harry už také dorazil do Kanady za svou manželkou a synem. Společně tak zahájí svou novou životní etapu. Harry na letišti ve Vancouveru přistál v úterý. Na sobě měl formální oblečení, a to džíny a kabát. Poté se přemístil na ostrov Vancouver Island, kde by měl být zbytek jeho rodiny, uvedl deník Telegraph.

