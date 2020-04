Hašek na Hrad? Hokejovou legendu kandidatura láká! Experti: Šanci má

Bývalý hokejový brankář jako prezident České republiky. Za několik let se to klidně může stát skutečností. Dominik Hašek v rozhovoru pro televizi Nova potvrdil, že má zájem stát se hlavou státu i několik měsíců poté, co tuto myšlenku poprvé připustil. Podle odborníků by nemusel být bez šance.

Když ho národ posílal po triumfu v Naganu na Hrad a Václav Havel mu v nadsázce telefonoval, že se bojí o své křeslo, jen se tomu usmíval. "Pane prezidente, nemusíte mít strach, já ještě chci hrát hokej," vzkázal před lety.

Z legrace se může stát realita. Hašek už loni připustil, že by ho prezidentství lákalo. A vypadá to, že láká čím dál víc. "Je to něco, o čem uvažuji, něco co mě zajímá. Něco, co cítím, že bych chtěl," zamýšlí se sportovní velikán.

Lidé, které oslovil štáb TV Nova, se ale nedokáží shodnout na tom, jestli by Haška na Hradě chtěli vidět. Někteří jsou pro, jiní proti, části je to jedno.

Šance by podle odborníků byly. Hašek má výhodu v tom, že je známá sportovní legenda. Doplatit by pro změnu mohl na to, že Čech je konzervativní volič.

"Máme tendenci do prezidentského úřadu vybírat buď kariérní politiky, nebo vědce, odborníky, diplomaty," vysvětluje politolog Jan Kubáček.

"Člověk musí voliče přesvědčit. Přesvědčit svými názory, svým charismatem," má jasno věhlasný brankář z ledové plochy.

Jestli bude Dominátor kandidovat do nejbližších voleb, ještě neví. Zatím se věnuje podnikání a sportu. O tom, kdo Miloše Zemana vystřídá na Pražském hradě, budou Češi rozhodovat začátkem roku 2023.