Hasič Lukáš (31) šel dát krev, odešel s děsivou diagnózou. Rodina truchlí

Lukáš si se svými děvčaty užíval života naplno, vždy byl silný a zdravý. Život naruby se mu obrátil loni, když šel darovat krev. Lékařům se totiž vzorek nezdál a muže poslali na vyšetření. Diagnóza byla nekompromisní, ukázala rakovinu, píše zpravodajský portál Nový čas.

Dvaatřicetiletá Simona a o rok mladší Lukáš přitom byli partnery úctyhodných 14 let. Znali se už od střední školy, narození dcerky Hanky si užívali a měli spoustu plánů do budoucna. Lukáš byl sportovcem tělem i duší a poté, co se s manželkou vrátil ze Skotska, stal se hasičem.

"On svoji práci nesmírně miloval, bylo to jeho poslání a vždycky všechno dělal na sto procent," vypráví jeho manželka, nyní už vdova. Krev prý Lukáš chodil darovat pravidelně. "Když tam byl minulý rok, tak zjistili, že má zvýšené hodnoty a poslali ho na vyšetření. Ani ve snu nás nenapadlo, že to bude něco vážného," vzpomíná Simona.

Diagnóza loni v říjnu ale byla zdrcující - rakovina tlustého střeva. Podle Simony se ale Lukáš prý ani na chvilku nevzdal a věřil, že zákeřnou nemoc porazí. Dokonce oba svůj letitý vztah na jaře stvrdili sňatkem.

Oporu měl mladý hasič i ve své mamince, která mu pomáhala i přesto, že sama v té chvíli měla strach o svého muže a Lukášova otce, který měl vážný průběh covidu. Jenže jejich příběh nakonec neměl happyend, skončil tragicky. Lukáš v minulý týden svůj boj prohrál. Zničená je tak nejen Simona, ale i jeho kolegové a kamarádi. Mladé vdově s dcerkou teď pomáhá sbírka, kterou založil Lukášův bratr Jozef.