Hasič odnesl zraněného výra ze silnice, ten samý den ho potkal znovu

Nečekanou záchrannou akci podnikl hasič ze stanice v Ostravě-Porubě. Když v pondělí ráno rozvážel vakcíny proti covidu-19, našel na silnici zraněného výra. Protože ho z hygienických důvodů nemohl vzít s sebou, odnesl sovu do trávy a odjel. Ještě téhož dne se ale se zraněným opeřencem znovu setkal.

Ranní rozvoz vakcín proti covidu-19 měl pro jednoho z hasičů z ostravské stanice nečekaný průběh. Ještě za tmy spatřil uprostřed silnice něco ležet a nestačil se divit.

"Myslel jsem si, že to je papír, ale když jsem kolem projel, tak jsem si všiml, že se blýskly oči. Proto jsem zastavil, couvnul zpět, odstavil služební auto na krajnici a zapnul majáky. Byla tma, tak ať jsme vidět,“ popsal hasič první fázi záchrany.

Přišel blíž a zjistil, že jde o mladého výra velkého. Pochopil, že má zlomené levé křídlo. Hasič ho překryl dekou a odnesl opatrně mimo silnici, aby ho někdo nepřejel. Do služebního auta ho totiž z hygienických důvodů nemohl naložit, když převážel vakcíny.

"Zásah zastavil čtyři vozidla, která asi dvě minuty počkala, než jsem výra dal na pole do trávy, aby ho nic nepřejelo. Díky služebním majákům nepřejel nikdo ani mě,“ oddechl si.

Když se pak muž vrátil odpoledne domů z práce, byl zvědavý, jestli sova ještě žije a jestli by nemohl nějak opeřenci pomoct. "Vzal jsem s sebou i svého psa Baxe Hostýna Huntera, který je lovecky veden a umí pernatou zvěř vyhledávat a vystavovat,“ přiblížil zachránce.

Výra na stejném místě nenašel. I tak sovu ale lovecký pes během pár minut dohledal. Seděla částečně skrytá pod křovím na okraji lesa a pole. A nebyla schopna letu. Výra proto opět hasič opatrně zabalil do deky, vložil do připravené klece a zavolal do Záchranné stanice Bartošovice.

"Výr prožil svoji první noc mimo přírodu v garáži rodinného domku. V úterý ráno odcestoval se svým zachráncem na stanici v Ostravě-Porubě, kde si jej po poledni vyzvedli pracovníci Záchranné stanice Bartošovice z okresu Nový Jičín," zakončil mluvčí hasičů Petr Kůdela.