Hasičák i roh z narvala. Lidé šli na teroristu ozbrojení vším možným!

Jedním z hrdinů, který pomohl útočníka s nožem strhnout k zemi, je i odsouzený vrah James Ford, kterého soud před 15 lety poslal za mříže za vraždu psychicky zaostalé Amandy Championové.

Další z odvážlivců byl "ozbrojený" hasicím přístrojem, kterým rozptyloval osmadvacetiletého Usmana Khana, zatímco jiný se k němu hnal s předmětem, který připomíná dlouhou tyč.

Jak píše britský Guardian, šlo asi o metr a půl dlouhý roh narvala, tedy menšího kytovce. Tím se oháněl polský kuchař Lukasz. Neobvyklou zbraň si měl opatřit v nedaleké budově.

"Hrdinství členů veřejnosti je dechberoucí. Doslova běželi vstříc nebezpečí, aniž by věděli, co proti nim stojí," uvedl na twitteru londýnský starosta Sadiq Khan.

Takhle lidé útočníka zneškodnili:

New footage of yesterday's terror attack on #LondonBridge.



Three members of the public armed with a fire extinguisher and a Narwhal tusk take the attacher down. Heroes. pic.twitter.com/8yGBPaGtbL