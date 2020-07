Mladá žena vyrazila na procházku na pole se svým pejskem. Během ní ale boxer spadl do skruže do hloubky 1,5 metru. Na místo vyrazila jednotka hasičů z Pardubic. Jeden z nich pomocí žebříku vlezl dolů a 50kilového psa upevnil do evakuačního trojúhelníku. Jak to dopadlo, se podívejte ve videu.