Hasiči na Plzeňsku se nezastaví! U dvou nehod vytékají z aut chemikálie

Během necelé hodiny vyjeli plzeňští hasiči ke dvěma nehodám s velkým únikem provozních a převážených kapalin, obě se staly asi 20 kilometrů od sebe. Jako první havarovala cisterna na Domažlicku mezi Novým Spálencem a Maxovem na silnici číslo 190 deset minut před půl jednou odpoledne.



Cisterna vezla digestát do bioplynové stanice. “Dochází k úniku nafty a digestátu. Na místě zasahuje i chemický kontejner ze stanice Domažlice. Silnice je uzavřena. Kromě digestátu došlo k úniku hydraulického oleje,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar krátce před jednou odpoledne.



Hasiči také začali přehrazovat nedaleký potok. Při nehodě se zranil jeden člověk, kterého si převzali záchranáři.



Druhá nehoda se stala na Klatovsku u Chudenína na stejné silnici. Z havarovaného nákladního auta s přívěsem vyteklo podle hasičů asi 300 litrů nafty. “Při nehodě se lehce zranil řidič, záchranáři jej převezli do klatovské nemocnice,“ sdělil mluvčí záchranářů Vítězslav Sladký. První místo nehody bude zřejmě uzavřeno až do půl páté odpoledne, druhé do čtvrt na šest večer.