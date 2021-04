Hasiči odstraňují následky nehody vlaků, lokomotivy se nedaří uvolnit

Poslední dva vagóny s uhlím brání uvolnění nabouraných lokomotiv. Prozatím s tím nepomohla ani silná dieslová mašina, která se je od sebe snažila roztrhnout.

Vyšetřovatelé se zatím z pochopitelných bezpečnostních důvodů nemohli dostat do kabin nabouraných lokomotiv. Přitom je to pro ně stěžejní pro další objasňování toho, co se vlastně stalo.

K místu nehody v úterý také dorazil jeřáb, který by měl vyprošťovací práce ulehčit. Manipulace s ním ale bude kvůli elektrickému vedení velmi náročná.

"Začne rozebírat cisterny, pokusíme se dostat tu vykolejenou mašinu na zem, aby se dala prohlédnout," vysvětluje postup inspektor Správy železnic Přemysl Živný.

Nákladní vlaky se srazily v neděli odpoledne, podle prvních informací vyšetřovatelů jeden ze strojvedoucích nezastavil před návěstidlem. Při nehodě jeden člověk zemřel, druhý skončil v nemocnici.