Hasiči se brání kritice. Náročný zásah v Bohumíně popsali minutu po minutě

Podle hasičů zasahujících při požáru v Bohumíně se plameny šířily velmi rychle a zachvátily celý byt. Už při jejich příjezdu prý byly šance na záchranu jedenácti lidí mizivé. Svědci přitom tvrdí, že by následky nebyly tak tragické, kdyby hasiči začali se záchranou dřív. Hasiči proto na popud těmto obviněním zveřejnili časovou osu jejich zásahu.

Kolem výjezdu hasičů je mnoho dohadů, pojďme se proto podívat minutu po minutě, jak zásah probíhal. Je 17:48. První telefonát oznamuje požár na tísňové lince. Než operační středisko předá informaci hasičské stanici v Bohumíně, ubíhá minuta. O dalších šedesát sekund později už opouští základnu dvě jednotky hasičů. K paneláku přijíždí v 17:54.

To už je celý byt v jedenáctém patře v plamenech. Během několika následujích minut dojíždějí další jednotky. Už v tu chvíli ale v bytě pravděpodobně umírají lidé.

Byli hasiči na místě včas?

Nejbližší stanice je v podstatě za rohem, jen 250 metrů vzdušnou čarou od paneláku. "Z hlediska pokrytí České republiky, jak je dáno v zákoně, tady měly být dvě jednotky do deseti minut a další jednotka do patnácti minut. Je naprostou skutečností, že tady byly dvě jednotky do pěti minut a zasahovaly," říká ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček.

V jediném okamžiku musí hasiči začít zjišťovat rozsah požáru, evakuovat další obyvatele, připravit techniku a samozřejmě hasit. Požár ve výškové budově znamená vždy náročný zásah, jak z hlediska hasičů, tak techniky.

"Stanice Bohumín přijela na místo události jako první v čase 17:54 a hasiči ihned zahájili hasební zásah. Ve stejném čase je následovala jednotka dobrovolných hasičů Bohumín-Starý Bohumín. Třetí jednotka na místě události, stanice Orlová, přijela v čase 18:01," popisuje minutu po minutě zásah mluvčí hasičů Lukáš Popp.

"V čase 18:04 hod. se na místo události dostavila jednotka dobrovolných hasičů Bohumín-Šunychl a o dvě minuty později dojela technika profesionálních hasičů z Karviné. V prvních deseti minutách zásahu se tak na místě nacházelo celkem šest cisternových automobilů a dva automobilové žebříky s celkovým počtem 28 zasahujících hasičů," dodává Popp.

Druhé auto s žebříkem muselo přijet z Ostravy. To je zhruba 20 kilometrů a 17 minut. Pokud je místo zásahu výš než 22,5 metrů, hasiči většinou volí přístup k požáru vnitřkem budovy.

"Tam byl problém, že požár toho bytu byl v plném rozsahu. To znamená, že už z oken viděli, že šlehají plameny, takže u takového požáru jsou ty šance na záchranu lidí minimální," vysvětluje Zdeněk Hanuška z Generálního ředitelství HZS.

Záchranná matrace

Lidé volili mezi smrtí v plamenech a skokem ze třiceti metrů. Podle hasičů chyběly jen vteřiny k dofouknutí záchranné matrace. To obvykle trvá kolem čtyř minut. Pět lidí skočilo dřív, než se stihla nafouknout.

"Požár byl v době příjezdu první jednotky na místo již natolik rozšířen, že i přes okamžitou přípravu a nafukování záchranné seskokové matrace, se pět osob pokusilo zachránit skokem z okna dřív, než se tato matrace stihla nafouknout," říká Popp.

Pravděpodobně by jim ale ani tak nepomohla. Matrace, kterou měli hasiči k dispozici zachraňuje při seskoku z maximálně 25 metrů. Navíc to může být nebezpečné i pro hasiče dole. "Zásadní je dosáhnout místa toho požáru - vnitřní zásahovou cestou nebo pokud lze použít výškovou techniku. Matrace je skutečně velice velice nouzový prostředek," říká Hanuška.

Pomoc od sousedů

Jako další možnost se zdánlivě nabízí stáhnout lidi z hořícího bytu oknem pod ním, nebo dokonce je při seskoku chytat. I to by byl velký risk. Padající by hasiče mohl stáhnout s sebou a hrozí také nebezpečí propadu podlahy z hořícího bytu. "Nedokážu si představit, že bychom něco takového mohli dělat," vrtí hlavou Hanuška.

Následky

Hasiči požár bytu lokalizovali v čase 18:30, hašení probíhalo jak vnitřní části budovy, tak z vysunuté plošiny. V čase 19:43 byl požár zlikvidován a bylo zahájeno vyšetřování příčin vzniku a rychlého šíření požáru," informuje Popp.

Postup hasičů posoudí komise generálního ředitele hasičů. Ta bude muset vzít v úvahu, že požár byl založený úmyslně. Oheň se kvůli akcelerantu šířil velice rychle a byl založen s jediným úmyslem - zabíjet.

Kromě 11 mrtvých si požár vyžádal i 15 zraněných. Mezi nimi byli i dva hasiči. Jeden z nich se při zásahu nadýchal zplodin a skončil v nemocnici v Karviné. Druhý z hasičů utrpěl popáleniny prvního a druhého stupně na krku.

K celé situaci se vyjádřil šéf hasičů Vladimír Vlček: