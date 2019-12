Hasiči v Austrálii Vánoce neslavili. V zemi propukly nové požáry

Vánoční svátky jsou pro australské hasiče letos velmi náročné. Do terénu jich vyrazila tisícovka, která se snažila uhasit požáry v Novém Jižním Walesu a na jihu země. Postupně se také musejí připravit na extrémní počasí. To by mělo do Austrálie dorazit v pátek a s sebou přinese vlnu veder. Teploty by se mohly vyšplhat ke čtyřiceti stupňům Celsia.