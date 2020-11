Hasiči varují před adventními věnci! Na co si dát pozor, abyste nevyhořeli

Hasiči Libereckého kraje varují před nadcházejícím adventním období. Na konci roku totiž dochází k řadě nehod, kterým by se přitom dalo poměrně snadno předejít.

Například při nákupu vánočního věnce by měli lidé dbát na to, aby nebyl vyroben z vysoce hořlavého materiálu – např. z pilin či hoblin. Dostatek času by měli lidé věnovat i výběru svíček. Klasické svíčky, určené např. do svícnů, nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. Pod každou svíčku také patří podložka z nehořlavého materiálu o dostatečné šíři.



Pro adventní věnec je také důležité vybrat vhodné místo. "Rozhodně otevřený oheň nedáváme k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku, skříň nebo televizi, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu," varují hasiči.



Nebezpečí hrozí také při pečení, které se také nyní v řadě domácností rozjíždí. "Pamatujme, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k "výbuchu", rozšíření požáru na digestoř a kuchyňskou linku, případně popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, případně použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před začátkem hašení je třeba vypnout přívod energie," radí hasiči.

Podívejte se jak vyrobit adventní věnec: