V pražském Radotíně byl zavalen dělník skružemi, stalo se to při skládání z náklaďáku. Vyprostit ho juseli přivolaní hasiči, kteří také prošetřují, zda nebyly porušeny předpisy bezpečnosti práce. Na místo přiletěl i vrtulník, muže pak ale do motoslké nemonice převezla sanitka. Má vážná poranění hrudníku a lékaři ho uvedli do umělého spánku.