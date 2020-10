Silnici zalil jed! Hasiči zasahovali v ochranných oblecích

Kamionu nedalo auto přednost zprava a narazilo do něj. Nákladní vůz se tak dostal do protisměru a čelně se střetnul s osobním vozidlem. Při střetu se ale poškodila tisícilitrová nádrž s formaldehydem, kterou kamion převážel. Na místo vyrazila zásahová jednotka v ochranných oblecích, která přečerpala silně jedovatý formaldehyd do jiné nádrže.



Na místě nehody zasahovala i záchranná služba, která poskytla pomoc řidičce osobního automobilu. Všechna tři vozidla skončila nepojízdná. Silnice v obou směrech byla ráno uzavřená.



Formaldehyd se využívá se ke sterilizaci lékařských pomůcek, dezinfekci zemědělských půd i konzervaci potravin. Formaldehyd, který převážel nákladní vůz měl sloužit k desinfekci kopyt krav.