Silný vichr, nebezpečné vlny a prudký déšť. Na několika místech Havaje platí až do noci varování před bleskovými povodněmi. V případě, že by se střed bouře dostal nad ostrov, byl by to teprve třetí hurikán, který zasáhl Havaj za více než 100 let. Na reportáž z Poledních televizních novin se podívejte výše.