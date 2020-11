Havárie na okraji Prahy: Řidiče nejspíš postihly zdravotní potíže

K havárii osobního auta vyjížděli v noci na čtvrtek záchranáři do Chrášťan, kde řidič osobního auta sjel ze silnice a narazil do zdi. Přestože se nejednalo o vážnější havárii, řidiče v kritickém stavu musela odvést sanitka.

Havárie se stala na rovném osvětleném úseku silnice. Řidič Fordu modeo jedoucí směrem do centra Prahy najednou přejel do protisměru, vyjel ze silnice a narazil do stromu u cesty, který vyvrátil. Auto poté ještě narazilo do obvodového zdiva před rodinným domem.

Přestože automobil vykazoval jen minimální poškození, jeho řidič byl po nehodě ve velmi vážném stavu. Na místo byl dokonce přivolán vrtulník letecké záchranné služby, ale na základnu se nakonec vrátil prázdný. Zdravotníci rozhodli, že řidiče převezou do nedaleké nemocnice sanitkou. Jeho stav byl však natolik vážný, že jej museli resuscitovat.

Na místě zasahovali i profesionální hasiči z Berouna, kteří u vozidla provedli protipožární opatření a asistovali při vyproštění vozidla. Okolnosti havárie vyšetřují dopravní policisté. Jako pravděpodobná příčina havárie se tak jeví zdravotní indispozice řidiče. Místo havárie bylo po celou dobu s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem.