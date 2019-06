Havel, Duka a teď Řepka. Na Borech seděla řada slavných lidí!

Když Tomáš Řepka před dvěma týdny nastupoval do vězení, asi netušil, že se bude hodně brzy "stěhovat" do jiného kriminálu. Podle dostupných informací totiž fotbalistu převezli do věznice v Plzni na Borech. A Řepka není zdaleka první známou osobností, která si pobyla ve zdejších celách.