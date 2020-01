Havel, Gott nebo pivo: Tohle jsou největší české ikony v knize TV Nova

Václav Havel, Miloš Forman, Karel Gott ale také Nagano, Ještěd, nebo třeba české pivo - celkem sto ikon doby, kdy funguje první soukromá celoplošná televize Nova, najdete v této jedinečné publikaci.

"Nova jako televize českou společnost celou dobu provázela děním, všemi událostmi, které se udály. Informovala o tom, dokumentovala to, má o tom spoustu informací. Tak jsme si řekli, že to pojmeme šířeji a že ta kniha bude v podstatě taková výpověď o tom nejlepším, co v České republice za tu dobu vzniklo, jaká místa jsou tady pěkná, jací skvělí lidi tady jsou," uvedla generální ředitelka TV Nova Klára Brachtlová.

Proces přípravy knihy byl velmi náročný. Diskutovalo se nekonečné množství hodin a redakční rada sestavená z lidí různých oborů vybírala ty největší ikony.

"Některé ty osobnosti byly samozřejmě dané, počínaje prvním českým prezidentem Václavem Havlem přes Václava Klause po Miloše Zemana samozřejmě třeba Karel Gott jako nejznámější a nejpopulárnější zpěvák této republiky," vysvětluje editorka knihy Hana de Goeij.

V knize najdete také odkazy na tuzemské produkty, které používají lidé po celém světě. Mezi ně patří například elektronový mikroskop nebo vinylová deska, ale nechybí ani české pivo, slivovice nebo třeba olomoucké tvarůžky. "To je něco, co je typicky českého, co nikde jinde člověk nenajde a na co bychom měli být právem hrdí," tvrdí de Goeij.

Krásy, unikáty a slavní, kteří přesáhli hranice České republiky - to vše je právem zařazené mezi sto českých ikon. "Musí to být knížka, ke které se můžete kdykoliv vrátit, kdykoliv ji otevřít na kterékoliv stránce a prostě si ji užít. Takové prostě lehké čtení k nedělní kávě," okomentovala knihu Brachtlová.