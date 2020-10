Kompenzace pro podnikatele. Havlíček jednal s jejich zástupci

Vláda připravuje program, který by měl pomoci lidem zasaženým opatřeními proti koronaviru. V plánu je pomoc pro restaurace a hotely, cestovní ruch a další obory. Program COVID Sport by se měl schválit v pondělí. Po jednání se zástupci podnikatelů to v pátek v České televizi řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).