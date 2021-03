Zaměstnance budou firmy muset testovat dvakrát týdně, zvažuje vláda

Vicepremiér Karel Havlíček v neděli připustil, že kabinet vážně uvažuje o tom, že by nařídil vyšší frekvenci testování ve firmách. Ty větší nyní musí zaměstnance testovat jednou týdně, nově by to mohlo být dvakrát za týden. Havlíček také řekl, že páteční vysoký nárůst nakažených může být daný právě testy ve firmách.

"Jsem přesvědčen, že opatření zabírají. Čísla ve smyslu počtu infikovaných by teď měla spíše růst, protože jsme spustili testování ve firmách," řekl Havlíček v neděli na Primě. Je podle něj logické, že se záchyty nakažených lidí ve firmách projeví na celkových počtech infikovaných. Podle průběžného vyhodnocení jsou testy ve společnostech aktuálně pozitivní v jednom až dvou procentech.

S tím, že by lockdown zabíral, ale zásadně nesouhlasí šéf ODS Petr Fiala. "Ta čísla jsou katastrofální, třeba v počtu mrtvých na počet obyvatel jsme nejhorší v Evropě," zmínil lídr opoziční strany. Plošné testování i očkování podle něj začalo v Česku pozdě. Špatná čísla podle něj nejsou náhoda.

Do plošného testování je podle Havlíčka aktuálně zapojených deset tisíc podniků a týká se až 2,5 milionu zaměstnanců a úředníků. Na skladech je podle něj nyní asi pět milionů samotestů, díky čemuž prý jejich cena začala klesat.

"Vážně uvažujeme o tom, že by se to povinné testování udělalo dokonce dvakrát týdně. A to proto, že antigenní testování má význam, když se dělá pravidelněji. Budeme o tom mluvit na vládě," připustil vicepremiér. Už v pondělí chce přitom kabinet řešit testování ve firmách mezi 10 a 49 zaměstnanci. Nyní se povinnost týká společností od 50 pracovníků výš. Odkdy by se testování dvakrát týdně spustilo, Havlíček neřekl.

Fiala nicméně trvá na tom, že testovat a trasovat se mělo lépe a dřív a "nebyli bychom v takovýchto číslech."

Jak se testování ve firmách daří, zjistíte v páteční reportáži TV Nova: