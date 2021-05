Havlíček: Pokuty za porušení pravidel na zahrádkách budou v řádu tisícovek

Součástí pondělní vlny rozvolnění protiepidemických opatření jsou i venkovní zahrádky restaurací a hospod. Hosté mohou přijít pouze s negativním testem, potvrzením o očkování nebo prodělání covidu-19 v posledních třech měsících.

Dodržování nastavených pravidel po naléhání majitelů nebude ověřovat personál. "Nechtěli jsme to už více komplikovat, sázíme částečně i na zodpovědnost hostů. Nebudou to kontrolovat provozovatelé, ale bude chodit hygiena a případně policie," řekl ve Snídani s Novou vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Kontroly tak budou namátkové a za porušení podmínek budou hrozit pokuty. "Odpovídají současnému režimu. Nepředpokládá se, že by byly v řádu desítek tisíc, spíše v řádu tisícovek. Pokuta pochopitelně přijít může. Doporučuji, aby všichni, kteří přijdou na zahrádku, si zkontrolovali, že doklad mají," upozornil šéf resortu průmyslu a obchodu.

Na znovuotevřených zahrádkách budou zároveň platit hygienická opatření. Mezi stoly musí být přinejmenším metr a půl, stejně tak od kolemjdoucích. U jednoho stolu mohou sedět nanejvýš čtyři lidé, pokud nežijí v jedné domácnosti.

Podle Havlíčka se daří epidemii brzdit a podmínky pro další rozvolňování jsou dobré. "Jedeme přesně podle rozvodňovacího plánu. Dávali jsme ho dohromady s klíčovými asociacemi a bylo to potvrzeno odborníky. Je založen na incidenci (počet nově nemocných na 100 tisíc obyvatel za týden, pozn. red.). Přesně jí to odpovídá s tím, že už týden dopředu odhadneme, jak se to bude vyvíjet a musíme to těm podnikatelům říct alespoň sedm dní dopředu. Dnes to mělo být na úrovni 75 a jsme na úrovni 70," uvedl.

Majitelé podniků, kterým se pouze zahrádka otevřít nevyplatí, mohou nadále počítat s čerpáním kompenzací. "V průběhu května ještě mohou čerpat Antivirus, pokud je někdo živnostník, tak samozřejmě kompenzační bonus. Jediný program, který skončil, je Covid 2021," uzavřel.

Podívejte se na celý rozhovor s Karlem Havlíčkem: