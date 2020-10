Havlíček připravuje plán pro podnikatele. "Pomůžeme jako na jaře," slíbil Babiš

Podle premiéra Andreje Babiše by chystaná pomoc, kterou vicepremiér Karel Havlíček připravuje, neměla být plošná, jako ta na jaře. "Pan Havlíček to připravuje,“ uvedl premiér Babiš.

"Jsme v kontaktu s podnikateli, předpokládám, že podporu budeme řešit příští týden. Bude více cílená než na jaře. Stálo nás to už více než 200 miliard korun,“ vysvětlil premiér.

Premiér podle jeho slov mluvil s velkou skupinou podnikatelů a řešil především kurzarbeit a prodloužení programu Antivir C. "Podnikatelé se ptají, jestli jim pomůžeme. A my jim pomůžeme, jak se to stalo za první vlny," ujistil Babiš.

Na dotaz redakce TN.cz, jestli už je přibližná představa toho, jak bude případná pomoc podnikatelům vypadat, ministr Karel Havlíček neodpověděl.

"Vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček se dnes večer setká se zástupci podnikatelských organizací. Jednat budou o současné situaci s koronavirem a podpůrných programech,“ uvedla v pátek mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.