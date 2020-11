Lidé budou mít levnější data, slibuje si Havlíček. Od opozice sklidil kritiku

Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) tvrdí, že se v oblasti telekomunikací blýská na lepší časy. Díky vstupu nového mobilního operátora na trh po aukci kmitočtů se podle něj zvyšuje konkurence, která může vést ke snížení cen. Od opozice ale sklidl kritiku on, i výsledky aukce.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) uspořádal aukci kmitočtů pro 5G sítě, od které si mnozí slibovali nástup čtvrtého velkého operátora. To se ale nestalo. Stěžejní pásmo 700 MHz, které bude sloužit pro celoplošné pokrytí 5G sítí, si mezi sebou rozdělila stávající trojka největších českých mobilních operátorů - O2, Vodafone a T-Mobile.

Podle ministra Karla Havlíčka ale byla aukce úspěšná. "Díky nově nastaveným podmínkám roamingu v pásmu 3,4-3,8 GHz i novému hráči na trhu se výrazně zvýší konkurenční tlak na mobilní operátory a na další snížení cen," raduje se.

"Protože bylo málo pravděpodobné, že pásmo 700 MHz využije nový operátor, došlo ke změně konceptu aukce připravené za minulého předsedy ČTÚ a důraz se nově kladl na zvýšení konkurence přes pásmo 3,4 - 3,8 GHz," vysvětlil.

Novým hráčem je Centronet - regionální poskytovatel telekomunikací, který může ve městech spustit rychlý bezdrátový internet, celou republiku však nepokryje.

"V pásmu 3,4 - 3,8 GHz také se posílila role dalších operátorů, a to PODA a Nordic Telecom," dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

"Věřím, že nově nastavený národní roaming a další hráči na mobilním trhu výrazně pomohou snížit ceny mobilních dat pro všechny," slibuje si Havlíček. Jeho nadšení ale nesdílí opoziční ODS. Aukce podle ní skončila fiaskem.

"Frekvence, které mohly přivést do Česka nového mobilního operátora, si o 1,4 miliardy levněji rozebrali za vyvolávací cenu ti stávající. Česká republika přišla o unikátní možnost vybudovat funkční konkurenční prostředí v mobilních datových službách," tvrdí místopředseda občanských demokratů a poslanec Martin Kupka.

"Aukce je velké vítězství stávajících hráčů. Nakoupili levněji, než čekali a o rok odložili miliardové investice do 5G sítí. Na trhu s mobilními daty se nic dramatického nezmění, ceny mobilních dat zůstanou vysoké," doplňuje ho telekomunikační expert Jakub Rejzek (ODS).

"Čtvrtý operátor není ani ve větších zemích. Aukce byla o rozšíření počtu středně velkých hráčů, šli jsme cestou jako Slovensko. Vyšlo to, posilujeme 5G a do rozpočtu jde 5,6 mld. Mohlo to být dříve, ale napravit škody po vašem vládnutí není běh na krátkou trať," vzkázal Kupkovi Havlíček.

"Roky nesmyslných plateb a tlustých telekomunikačních kocourů nekončí. Naopak. Opět tu máme telekomunikační cenové nevolnictví," opřel se do Havlíčka i předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.