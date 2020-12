Havlíček slíbil podnikatelům více peněz. Nevěří mu, dál chystají žalobu

Rizikové skóre už se dostalo na číslo 71 a je těsně pod pátým stupněm protiepidemického systému. Vláda zřejmě zítra rozhodne o tom, že se Česko přesune do stupně čtvrtého. Obchody a služby by měly zůstat otevřené, hotely, penziony nebo restaurace ale budou muset podle ministra obchodu Karla Havlíčka (za ANO) koncem týdne zavřít. Jeho slibu o štědrých kompenzacích už podnikatelé nevěří.

Hoteliéři, restauratéři a další podnikatelé dál chystají žalobu na vládu. Slibům ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka prý nevěří.

Vicepremiér v sobotních Televizních novinách prohlásil, že vláda po dalším uzavření provozoven připraví mnohem štědřejší kompenzace. "Musím říct, že to bude velkorysý plán podpory a budu navrhovat velmi kvalitní kompenzace," řekl Havlíček.

Kompenzace mají být prý takové, aby jim umožnily zahnat existenční problémy. Sami podnikatelé volají po rakouském modelu, tedy aby jim stát proplatil 80 procent loňských tržeb.

"Očekávám, že konečně s námi vláda začne jednat, protože si nemyslím, že by to dopadlo dobře," doufá majitelka menšího pivovaru.

Pro odškodnění ve výši minimálně 80 procent loňského obratu by byl i ministr vnitra Jan Hamáček. Ten dokonce hovoří o 100 procentních kompenzacích.

Kompenzovat tržby po vzoru Rakouska ale podle Havlíčka nepřipadá v úvahu. Ve hře je 100procentní proplacení mezd nebo nájmu, stejně jako na jaře. "Není to jen o tom, co chceme, ale na co máme, jsem zdrženlivý k tomu kompenzovat tržby," uvedl Havlíček.

Pokud podle ekonoma vláda nestihne většinu firem zachránit, koleduje si o výpadek příjmů v budoucnosti. Jejich zaměstnanci by navíc zřejmě skončili na úřadech práce.

Podnikatelé jsou ke slibům už skeptičtí a stále trvají na hromadných žalobách. "V případě, že nebudeme vědět, jaým způsobem bude kompenzována další ztráta, tak si nedokážu představit, že budeme dodržovat veškerá vládní opatření," obává se majitel jineckého pivovaru Jiří Janeček.

Zástupci restauratérů a hoteliérů se v neděli odpoledne dohodli na tom, že vytvoří expertní tým, který by rád s vládou komunikoval.

Symbolem vládních opatření je káva v sáčku, je to absurdní, řekl předseda ODS Petr Fiala: