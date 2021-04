Havlíček za psí salóny sklízí kritiku. Krachují nám podniky, stěžují si lidé

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce jako jedny z prvních služeb otevřít psí salóny a kadeřnictví. Tento nápad má ale řadu kritiků. Lidem podle nich krachuje podnikání a v takové situaci by psí kožíšky neměly mít prioritu.

Pokud sháníte schopného lobbistu, měl by rozhodně vypadat jako pes. Důvody nejsou úplně jasné, ale psi maj během pandemie možná větší zastání než lidé. Loni po první vlně covidu jako první otevřely psí salóny a až týdny po nich kadeřnictví.

Při druhé vlně se situace opakovala, psi zažili rozvolnění o dva týdny dřív než lidé a tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný k tomu dal jen lakonické vysvětlení. "Je to pochopitelné, protože pes není člověk," konstatoval Blatný.

Po roce pandemie už mají někteří psi lepší účesy než lidé. Národ se rozdělil na holohlavé a zarostlé. Přichází další rozvolnění a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) ze záhadného důvodu opět vytahuje psí kartu. "Ty psí salóny by v tom rozvolnění měly být, i s ohledem na to, abychom ty psy netrápili. Je to služba, která je nenahraditelná," vysvětluje.

Veterináři na to mají trochu jiný názor. Shodují se, že psí kožich příroda vytvořila záměrně a rozhodně ne proto, aby pes trpěl. "V zimě hřeje, v létě chladí a určitě není třeba stříhat," říká veterinář Milan Štourač.

Nad diskusí o psím kožichu už nestíhají kroutit hlavou všichni podnikatelé, kteří přežívají z posledních sil, ale do první vlny rozvolnění se nedostanou. "Tady krachujou restaurace, lidi za chvíli nebudou mít, kde jíst a řeší se, jestli bude mít pejsek vyfoukanej kožíšek a ostříhaný drápky," klepe si na čelo šéfkuchař Erin Kováč.

Další rozvolnění protiepidemických opatření přijde nejdřív 26. dubna a bude se prý týkat kadeřníků psích a snad i lidských a služeb, které nelze provádět po internetu.

