Havlová má za sebou první dávku očkování. Cítím se špatně, přiznala

Zprávu pro fanoušky umístila Dagmar Havlová na instagram ve čtvrtek večer. "Pohled na krásné věci nás povznáší. Obklopujte se krásou, co to dá. Mám za sebou první vakcinaci. Nerada. Velmi nerada, ale podřídila jsem se celku," oznámila bývalá první dáma.

V příspěvku zároveň začala polemizovat nad skutečným účinkem vakcíny. "Vím, že jsou jiné varianty virů, nejsou to mutanti - a proto mě tato asi příliš neochrání. Třeba ano. A Vás taky," zadoufala.

Jak přiznala, v současné době je jí špatně. Myslí si ale, že do jisté míry si za to může sama, protože dostatečně nerelaxovala. "Mám horečku, protože jsem neodpočívala a jednala se sponzory nadace a také s mými spolupracovníky. A vůbec jsem neposlouchala, že mám odpočívat. “Tak teď to máš, Dudynku” řekla by moje maminka. Ano mám. Zvláštní vzdor od dětského věku. Není mi příjemně. Ba ani hej. A už vůbec ne dobře. Ať je dobře aspoň Vám," vzkázala všem svým fanouškům.

Lidé Dagmar Havlové vzkazují, ať se brzy uzdraví. Snaží se jí dát najevo, že v tom není sama. Zároveň upozorňují, že vakcína takové účinky mít může. "Paní Dagmar, mám to stejně. Šla jsem včera ráno, hned rychle do práce, řízení po Londýně, sem a tam a večer mě přepadla 38,7 a ohromná slabost a bolest hlavy. Paraleny, ibuprofen, litry vody. Říkají, že kdo covid měl, má sice effects (vedlejší účinky - pozn. red.) mnohem horší.. Ale otrava to teda je řádná. Přeji nám brzké oklepání. Držte se," vzkázala jedna z fanynek.

