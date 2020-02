Havrani hlučí stejně jako továrna, Tábor na ně nasadil káňata!

Sokolníci se snaží havrany vyhnat z jednoho sídliště v Táboře. Právě tady je dlouhodobě situace nejhorší.

Havrani tady mají v korunách stromů až stovku hnízd a obyvatelé si už léta stěžují na obrovský hluk. To nedávno potvrdila i studie, kterou si nechalo město vypracovat. Podle ní jsou havrani hluční stejně jako továrna. Město má ale poměrně svázané ruce, havrani jsou chránění a tak jejich počet úředníci nemohou nijak regulovat.

Jedinou možností bylo shazovat hnízda v zimních měsících. Jak se ale ukázalo, havrani si jich následně v korunách stromů postavili ještě víc. Tábor tak nyní přišel s poslední možností, opeřence se snaží vyhnat za město plašením pomocí dravců - káňat Harrisových.

Pozor by si ale měli dávat v těchto dnech pejskaři. Malé psy by totiž mohlo kánět ulovit, lidé by je tak určitě neměli pouštět z vodítka.