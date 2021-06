Hejno 30 kosatek zaútočilo na jachtu. Tříčlenná posádka se bála o svůj život

Přibližně 30 osmimetrových kosatek vážících zhruba půl tuny naráželo přes dvě hodiny do trupu jachty. Loď zvířata poškodila na mnoha místech. "Byl to pořádný nápor,“ řekl pro portál The Sun jeden ze členů posádky Martin Evans.



Trojice můžu se vydala na plavbu z anglického přístavního města Ramsgate. Hejno kosatek pak plavidlo napadlo u Gibraltarského průlivu. Posádka se dokonce bála o svůj život. "Napadlo mě i to, že se blíží konec. Když se potopí loď, zůstaneme jen v záchranném člunu obklíčení kosatkami,“ popsal dramatické chvíle další muž na palubě Nathan Jones.



Vše naštěstí dopadlo dobře a muži vyvázli bez zranění. Obléhání jejich jachty ale trvalo přibližně dvě hodiny. Trojice poté svou plavbu přerušila a zakotvila u Gibraltaru, kde je nyní loď v opravě.



Útoky kosatek jsou v současné době stále častější. Podle odborníků mohla zvířata zaútočit proto, že jedno z nich zranilo jiné plavidlo. "Měl jsem pocit, že se chtějí pomstít a jsou naštvané,“ uzavřel Evans.