Hejtmani zvažují povolat ambulantní lékaře, nemocnice potřebují pomoc

Nemocnice kolabují pod náporem covid pozitivních pacientů. Sestry a lékaři pracují bez odpočinku už pátý měsíc. V jablonecké nemocnici se část chirurgie aktuálně přebudovává na covidové oddělení.

"V tuto chvíli máme 100 pacientů, kteří jsou covid pozitivní. Potřebujeme 10 sester, z nichž některé už nám přislíbilo Vysoké nad Jizerou," informovala mluvčí nemocnice Jana Válková.

Nastává chvíle, kdy se volí, co je menší zlo. Zda odkládat operace, nebo povolávat ambulantní specialisty do nemocnic. Vláda v tom dala volnou ruku hejtmanům. "My si teď tipujeme některé obory, které je možné omezit. Mapujeme si teď od nemocnic potřebu personálu. Jedná se o jednotky lékařů, ale desítky sester. Nechceme omezit ambulantní péči o pacienty," prohlásil hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK).

Třeba Ústav chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou už pomoc libereckým nemocnicím nabídl, stejně jako v loňském roce. "Došla žádost z nemocnice Jablonec nad Nisou. Podle našich možností ty lidi dáme," prozradil ředitel ústavu Ludvík Hovorka.

A pomoci nemocnicím je ochotná i 64letá Jana Švábková z Plzně, která je specialistkou v oboru ORL. "Pokud by situace byla taková, že budu muset jít do nemocnice, tak ano půjdu, jsem očkovaná. Pokud by došlo na to, že bych musela tu ordinaci opustit, tak tady mám sestřičku, která je šikovná. Asi by to dovedla zorganizovat. Nějaký režim bychom našly," svěřila se.

Hejtmanům nabízí pomoc s nasazením lékařů i Česká lékařská komora. Pokud má pomoc dávat smysl, nesmí být podle ní chaotická. Sdružení ambulantních specialistů si ale v říjnu dělalo vlastní průzkum. Mnoho lékařů pomoc odřeklo. Obávají se zhroucení ambulantního systému a odkládání operací považují za nebezpečné pro své pacienty.

V pondělí budou hejtmani už přesně vědět, kolik sester a lékařů potřebují.

Hejtman Netolický se vyjádřil k situaci v Pardubickém kraji: