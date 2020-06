Hejtmanka Jermanová by měla dle opozice rezignovat. Ta skončit odmítá

Středočeská hejtmanka by měla podle opozice složit funkci. Na její hlavu se snáší kritika poté, co za svůj úřad podala trestní oznámení na záchranářku, která upozornila na nedostatek ochranných pomůcek v době nouzového stavu. Jermanová pochybení odmítá a televizi Nova řekla, že neodstoupí – naopak chce znovu kandidovat.

"Jde od Středočeského kraje. Jako hejtmanka ho zastupuju. Středočeský kraj zastupuje navenek hejtman, a tak jsem se chovala, rada o tom byla informována," popsala Jaroslava Jermanová (ANO), odkud vzešel podnět podaný na policii.

A podobně odpovídala středočeská hejtmanka i na otázku, na koho je trestní oznámení podáno. Původně tvrdila, že záchranářka Veronika Brožová je obětí politických her a že by byla ochotna i podepsat petici na její podporu. Po zveřejnění trestního oznámení na webu kraje je jasno. Skutečně mířilo i přímo na záchranářku Veroniku Brožovou.

"Nám paní hejtmanka na zastupitelstvu Středočeského kraje prostě neříkala pravdu. To už si myslím, že je na místě, aby paní hejtmanka zvážila, zda je vhodné, aby v momentě, kdy ani nepodává pravdivé informace svým zastupitelům, v té funkci setrvávala," prohlásil poslanec Vít Rakušan (STAN).

"Včera bylo pozdě! Já si myslím, že dlouhodobě paní hejtmanka Jermanová dělá politické přešlapy," přidal se šéf Pirátů Ivan Bartoš. "Já si myslím, že to je velký morální debakl paní hejtmanky a že by se měla minimálně zdravotníkům omluvit," tvrdí předseda SPD Tomio Okamura.

"S nejpokornějším úsměvem na tváři je schopná lhát a předstírat, to opravdu jsou důvody k tomu, že by měla rezignovat," říká poslanec Jan Jakob (TOP 09). S tím, že by Jermanová měla skončit, souhlasí i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

"Středočeský kraj si nezaslouží takového hejtmana, který se zamotá do svých lží," dodal Martin Kupka (ODS). Středočeská hejtmanka si za svými kroky stojí a její rezignace prý nepřipadá v úvahu.

"Myslím, že vedení kraje udělalo pro Středočechy hodně věcí, na které může být hrdé. O rezignaci tedy neuvažuji a budu kandidovat i v nadcházejících krajských volbách," prohlásila Jermanová.

Před několika dny policie prošetřování trestního oznámení odložila. Možná ale za nedlouho bude řešit jiné. Bránit se chce vydavatel, který otevřený dopis záchranářky otiskl. "Budeme zvažovat právní kroky v následujících dnech," prohlásil Aleš Zavoral, vydavatel listu Náš region.

Zhruba stovka lidí ve středu plánuje demonstrovat před budovou hejtmanství.