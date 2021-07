Známá česká filmařka měla nehodu! Její manžel popsal okolnosti

Helena Třeštíková měla minulý pátek smůlu za volantem. Neodhadla vzdálenost a pravým předním bokem narazila do náklaďáku. Nic se jí nestalo, o její škodovce se to však říct nedá.

Dokumentaristka po bouračce volala svému manželovi, který vše popsal na facebooku. Třeštíková se ho snažila uklidnit, že se autu skoro nic nestalo. "A on tam stál velkej náklaďák, ale to si nedovedeš představit, jak byl velkej, a já si o něj škrábla blatník," citoval Michael Třeštík svou paní.

Když jí řekl, že poškrábaný blatník nebudou řešit, začala Třeštíková přiznávat barvu: "Jenže mi z toho kousek upad. (...) No. Nějaký plechy a to světýlko, co je vepředu."

Třeštíkovy sledující historka o škrábnutém blatníku náramně pobavila. Z fotky je totiž na první pohled jasné, že pravé přední světlo je zcela zničené, poškozená je rovněž kapota.

"Manželka nabourala auto. A má nějaké zranění? Zatím ne, zamkla se v koupelně," vtipkovala u příspěvku Dáša.

Třeštík přiznal, že za manželku rozbité auto vyřeší, nebude to ale úplně zadarmo. "My si nedáme nic zadarmo. Já řeším ženino nabouraný auto, ona ale musí vyřešit slimáka, co se mi neznámo jak dostal do patra do pokoje," uzavřel.