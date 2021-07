Herci z Policie Modrava prozradili, jestli lidé ničí Národní park Šumava

I když jste na výlet do hor perfektně připraveni, může se Vám stát, že přece jen uděláte nějakou chybu. Jednou z nejčastějších je, že lidé přecení síly a naopak podcení přípravu svačiny, obutí či oblečení. Co v Národním parku Šumava vypozorovali herci z e seriálu Policie Modrava během natáčení?

"Počasí se může rychle změnit, zvlášť v těch horních částech Šumavy,“ říká Petr Dvořák, tiskový mluvčí Národního parku Šumava. V batohu bychom si podle průvodců měli zase všechno odnést domů. I takové drobnosti, které v lese lidé běžně odhazují, jako třeba ohryzek jablka.

"Je to o tisících lidí. Na Šumavu přijíždí dva miliony turistů ročně, kdyby každý něco odhodil, jsme totálně zavalení," vysvětlil Dvořák. Možná vás ale překvapí, že drobné dary přírody ochutnat klidně můžete. "Sběr hub je povolený v místech, kam je dovolený vstup. Borůvky doporučuji, jsou výborné," překvapil Dvořák.

Jenže když už si můžete sklidit drobnou dobrotu, pozor na jednu pomůcku, kterou používá hodně lidí. "Vlhčené ubrousky jsou velký problém, je to buničina a rozkládá se klidně i desítky let," sdělil Dvořák. A protože se v těchto dnech na Šumavě pohybují i herci a štáb seriálu Policie Modrava, tak i je jsme vyzpovídali, jakých rad se drží a jaké nešvary kolem sebe pozorují.

Základem jsou dobré boty, nepromokavá bunda a hlavně svačina. Takže byste se měli držet hesla, co si do přírody přineseš, to si také odnes. To se týká i slupek od banánů, ohryzků od jablek nebo pecek od datlí, protože například datle jsou exotické ovoce, které na Šumavě nemá co dělat.

A jak to mají herci seriálu Televize Modrava? "Pro mě je tabu cokoli odložit či odhodit," popsala herečka Dagmar Čárová. "V přísně střežených zónách by člověk neměl chodit do lesa, ani na houby a tak, ani nic trhat. A to se mi teda nelíbí, že to dělají," doplnil Zdeněk Paluzga.

V rámci natáčení seriálu herci sledují, co se děje v přírodě národního parku kolem nich. "Spousta lidí vyrazila do přírody v rámci koronaviru, i když normálně nebyli zvyklí. Takže často nevědí, jak se chovat. Pouštěli si třeba hudbu z reproduktoru, to mi přijde zcestné. A pak ty odpadky," svěřil se herec Matěj Dadák. "Dřív se tolik nepilo, pitný režim se tolik nezdůrazňoval. Takže ať si lidé vezmou flašku vody s sebou," doporučuje herečka Taťjana Medvecká.