Herci z Ulice vyrazili do lesa! V národním parku pomáhali přírodě

Projekt Moje země se snaží upozornit na ekologické problémy. Například důsledky sucha, které trápí Českou republiku už několik let, jsou vidět i v českých lesích.

"My přírodě chceme pomoct a zrovna třeba jedličky mají problém, že hodně chutnají zvířatům, které tu žijí," řekl správce Národního parku České Švýcarsko Miroslav Rybář. "Ten les bude odolnější, zvládne vzdorovat i případnému kůrovci, kdyby se zase namnožil," dodal.

Když jde o přírodu, neváhají ani herci přidat pomocnou ruku. "Já se angažuji vždy, když to jde. Snažím se pomáhat," prohlásil herec Petr Vacek. "Já se snažím podporovat organizace, které se zabývají přírodou. Podporuji je třeba i finančně," řekla herečka Veronika Čermák Macková.

Do přírody to oba táhlo už od útlého dětství. "Mě to chytlo v době, když jsem byl členem turistického oddílu. Každý druhý víkend jsme trávili venku. Tam to začalo a už mě to nepustilo," vysvětlil herec.

Scénáristé seriálu Ulice jako by jim momentální dějovou linku, ve které je ekologie na prvním místě, napsali přímo na míru. "Já myslím, že za to může současná situace a že se lidé začínají zajímat ve velkém o přírodu a o to, jaký dopad na přírodu má to, jak žijí," myslí si herečka. Společně pak se správcem parku pomohli se sázením několika stromů.