Herec Josef Dvořák přišel o ženu. Zemřela jeho milovaná Jája

Další česká herecká legenda truchlí. Po dlouhé nemoci zemřela žena oblíbeného komika Josefa Dvořáka Jarmila. Bylo jí 75 let. Pár spolu strávil téměř 40 let, poznal se při natáčení.

Možná tušil, že to brzy přijde, nic to však nemění na jeho obrovském ztrátě. Herci Josefu Dvořákovi zemřela v 75 letech jeho manželka Jarmila, se kterou byl ženatý téměř 30 let. Dvořák, který je známý z desítek českých filmů, oznámil tragickou zprávu v úterý ráno.

Jeho milovaná žena Jája podlehla dlouhé a těžké nemoci. Sám Dvořák přitom v devadesátých letech překonal rakovinu tlustého střeva, manželka se od něj od té doby pečlivě starala a dbala na jeho zdraví. „Silný protihráč, to je krása,“ oceňoval Dvořák svoji ženu.

Pár se poznal již v roce 1983, Jarmila byla tehdy součástí natáčecího štábu. Ale protože za sebou měli oba nepovedená manželství, slavný herec dokonce tři, do pevnějšího svazku zrovna nepospíchali. "Osm let jsme spolu žili a mysleli si, že už to nějak doklepeme. Ale pak jsme si řekli, že bychom měli dát věci do pořádku, a tak jsme se vzali," popisovala Jarmila cestu k obřadu, ke kterému došlo v roce 1991.

Ta se musela jako žena slavného herce vyrovnávat také se zástupem fanynek, většinou to ale zvládala s grácií. "Koukají na něj jak na svatý obrázek. Už jsem zažila i fanynku, která přišla za Pepíčkem do šatny, celá se klepala, chtěla ho vidět naživo a sáhnout si na něj. Na to člověk nemůže žárlit, to je krásné, ne? Samozřejmě kdyby se po něm nějaká moc sápala, tak bych zakročila," hrozila s úsměvem.

Minulý týden stejně smutná zpráva zasáhla dalšího barda českého filmu a divadla Jaroslava Satoranského.