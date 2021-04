Herec z Ulice odhalil: Hraji odmala, ale vždycky mě lákala armáda

Stejně jako skoro každý kluk si i herec Jan Komínek jako malý rád hrál na vojáky. A vydrželo mu to doteď. A tak není divu, že když to jde, tráví své volno se zbraní v ruce. Svou velkou vášeň předvedl divákům v pořadu Život ve hvězdách (reportáž výše).

"Střílení jsem v sobě měl odmalička. S rodinou jsme jezdili na chatu, kde jsme měli partičku kluků, trošku starších než já... a oni tahali s sebou všude zbraně. Běhali po lesích a já s nimi," svěřil se herec Jan Komínek, který v seriálu Ulice před deseti lety ztvárnil emo spolužáka Alexe Tomana.

Kdyby Honza nebyl odmalička na televizních obrazovkách, hercem by nejspíš vůbec nebyl. "Já jsem si tohle povolání nevybral, ono si vybralo mě. Točím už asi 22 let. Začal jsem jako malý kluk, ale ta armáda je prostě něco, co mě nikdy nepřestane táhnout. Mám to v sobě," řekl Komínek.

Třeba bude mít štěstí a jednou před kamerou využije i tento svůj koníček. "Zatím jsem byl vždy na druhé straně. Hrál jsem vraha nebo lupiče, ale role mladého kriminalisty by byla hrozně fajn," přiznal herec.

Zatím ho také můžete vídat coby záchranáře Ondru v seriálu Anatomie života, ale vypadá to, že se pořádně vyřádí i tam. Těžko říct, jak se jeho živelná energie líbí jeho seriálové partnerce, herečce Báře Černé.

"Barunka byla právě neuvěřitelnej profík, já jsem se ji snažil rozesmát, když hrála, ale vůbec na sobě nedala nic znát. Neusmála se ani náznakem," smeká před svou seriálovou partnerkou Komínek. A když je řeč o ženách… "Nemám partnerku a žiju sám. Někdy je to fajn a jindy zase ne," podotkl Komínek.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.