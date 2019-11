Herpes zabil tuny ryb! Odborník řekl, jestli na Vánoce za kapry připlatíme

"Velký úhyn kaprů letošní Vánoce neovlivní. Nebude to mít vůbec žádný dopad, protože těch úhynů nebylo zas tolik. Navíc to byly především rybníky, které slouží hlavně sportovním rybářům, nikoliv k produkci ryb," řekl ředitel Rybářského sdružení České republiky Michal Kratochvíl, podle kterého se letos kapři nebudou zdražovat ani z jiných důvodů. "Letošní ceny by měly být na úrovni těch loňských," dodal.

V Evropě se vyskytla herpes viróza na minimálně osmatřiceti místech. V Česku se objevila například na Pardubicku, Kutnohorsku a na dalších místech Středočeského, Jihočeského a Moravskoslezského kraje. Odborníci škody odhadovali na miliony korun.

Herpes virus může být v hostiteli měsíce až roky, aniž by na něm byly patrné příznaky nákazy. V srpnu ve Vinoři museli utratit 12 tun ryb. Místní obyvatel řekl, že rybáři na mrtvé ryby ve vodě dlouho nereagovali. "Pak zjistili, že to je ten virus a že je to v podstatě nutný vyhubit všechno," popsal muž z Vinoře. Více najdete zde.

Lidé ani domácí zvířata se prý nakazit nemůžou. Přesto kapři končí v kafilerii. "Kde je jednou prokázán výskyt herpes virózy, tam se musí provést depopulace, to znamená vyhubení celé té osádky, aby se zabránilo přenosu virusu na další místa," řekl Pavel Vrána z Českého rybářského svazu.

Podívejte se na reportáž TV Nova z léta: