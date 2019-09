Historická škola mizí pod moderní fasádou. Nejde s tím nic dělat

Stará budova školy měl v obci Úklid na Sedlčansku významné místo. Její historická zdobená fasáda byla vidět při příjezdu do obce ze všech stran. Nikdy se ale nestala kulturní památkou a od 80. let pustla a chátrala v "péči" zemědělského družstva. A to teď znamená její konec.

Odbor péče o památkový fond Národního památkového ústavu se v roce 2016 snažil novému majiteli nabídnout alespoň odbornou pomoc. Budova totiž není památkově chráněná, a tak její rekonstrukci musí majitel financovat sám.

"Nejedná se o zapsanou nemovitou kulturní památku, která se nenachází ani v území s plošnou ochranou. Jde ale o objekt, který má architektonickou i kulturně-historickou hodnotu," potvrdila Hana Prixová Dvorská z Národního památkového úřadu.

"Bývala to škola, než se postavila nová a větší v sousedních Sedlčanech. V 80. letech to dostalo místní JZD, který z toho udělalo 3 byty. Teď to koupili noví majitelé a ještě to předělávají k obrazu svému. Může se nám to nelíbit, ale nemůžeme s tím nic dělat. Je to věc majitele, jak si svůj dům upraví. Je to jeho,“ řekl obyvatel obce Lubomír Budka.

Majitel objektu přiznal, že na rekonstrukci se zachováním původních historických rysů budovy neměl peníze. Fasáda byla podle jeho názoru v katastrofálním stavu a bez jeho přičinění by se sama rozpadla.