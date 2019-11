Historická korouhev hrozila pádem, hasičům dala zabrat

Dnes krátce po deváté hodině ranní vyjíždělo lezecké družstvo z Liberce do Hejnic k Bazilice Navštívení Panny Marie.

Na místě bylo průzkumem zjištěno, že poškozena byla kopule jedné z věží baziliky. Historická korouhev, která byla umístěna na kopuli v cca 30 metrech nad zemí, se vlivem špatného technického stavu zlomila a visela z kopule dolů.



Z bezpečnostních důvodů proto hasiči uzavřeli vnitřní nádvoří baziliky. Informován o situaci a stavu baziliky byl také Národní památkový ústav.

„Hasiči na místě řešili, jaký způsobem se ke kopuli dostat. Přístup vnitřkem do kopule nebyl možný. Vzhledem k tomu, že výškovou technikou zásah nebyl možný, muselo lezecké družstvo z Liberce vymyslet jinou bezpečnou přístupovou cestu, která byla možná pouze z vnějšku. Poté, co se lezecké družstvo po cca šesti hodinách od nahlášení události ke kopuli dostalo, čekal ho další nelehký úkol, a to odřezat přibližně šedesát kilo vážící špičku a dostat ji bezpečně dolů,“ popisuje komplikovaný případ tisková mluvčí hasičů Lucie Hložková.

Pomocí lezeckého vybavení a techniky se hasičům podařilo špičku úspěšně dostat na zem krátce před půl pátou. Na místě zasahovaly jednotky z Liberce a Raspenavy.