Historický úspěch, astronautka zlomila na ISS vesmírný rekord

Dvě astronautky vystoupily z Mezinárodní vesmírné stanice, aby vyměnily starý regulátor napájení. Jednou z opravářek byla i Christina Kochová, která získala rekord za nejdelší časový úsek strávený ve vesmíru ze všech žen v historii.

"Je to pro mě obrovská čest. Předchozí držitelka rekordu Peggy Whitsonová pro mě byla vždycky vzorem. Častokrát jsem ji i prosila o radu," sdělila Kochová.

Když Kochová před osmi a půl měsíci přistála na Mezinárodní vesmírné stanici, přivítali ji kolegové vřelým obětím. Americké astronautce se přistáním na vesmírné stanici splnil celoživotní sen. Čtyřiačtyřicetiletá inženýrka měla na ISS strávit původně půl roku, nakonec se z toho vyklubal téměř rok a světový rekord.

"Každý den tady si připomínám, jak je tahle mise pro lidstvo důležitá. Kromě jiných věcí se snažíme pozorovat vliv toho, jak na lidské tělo a organismus působí dlouhodobý pobyt v mikrogravitaci. To nám může pomoci při letech na Měsíc i na Mars," vysvětlila Kochová.

Kochová se stala světovou rekordmankou už v říjnu. Se svou kolegyní Jessicou Meierovou se jako první čistě ženský tým vydaly do volného vesmíru kvůli výměně staré součástky. Na Zemi poslala i selfie. Tehdy to byl Christinin čtvrtý výstup do vesmíru. Nedlouho po návratu na stanici oběma gratuloval i americký prezident Donald Trump.

Christinin profil se stal hitem sociálních sítích, protože na něm astronautka sdílí fotky naší planety z nadhledu. Mezi nimi například polární záři nebo nejvyšší horu světa Mount Everest. Na Zem se má Kochová vrátit v únoru příštího roku.