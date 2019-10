Historik si rve vlasy: Okamura hlásá nesmysly, dějiny ho naučím zdarma

"Dobrý den, pane Okamuro, s neskrývanými obavami v kombinaci s narůstajícím údivem sleduji množství odkazů na historické události, procesy a osobnosti, které Vy a Vaše hnutí používá ve veřejném prostoru. Nemohu se zbavit dojmu, že se jedná o fatální nedostatek zcela základních znalostí," píše historik Michal Stehlík v dopisu adresovaném šéfovi SPD, který například v nedávném postu na facebooku napsal, že Evropská unie má nacistické kořeny.

Podle Stehlíka se přirovnání a příklady úplně míjejí s historickou skutečností. Proto chce historik SPD "podat pomocnou ruku, aby se Vaše proklamace nezakládaly na zjevných nesmyslech, nepravdách či účelově poupravených tvrzeních."

Proto Stehlík Okamurovi a "jeho" poslancům nabízí zdarma půlroční kurz soudobých dějin zaměřený na témata, která SPD ráda využívá.

Ped asem jsem to mnil jako vtip na socilnch stch, dnes odeslm dopis... Frekvence "historick argumentace" Okamurova hnut je ji pli siln :-) pic.twitter.com/ZfcrSfHmRO — Michal Stehlk (@MichalStehlik) October 7, 2019

Dopis, který historik zveřejnil i na svém twitterovém účtu, neunikl ani pozornosti předsedy ČSSD Jana Hamáčka. "Skvělá a potřebná iniciativa. Neznalostí a falšováním historie to začíná a pokácenými stromy na koleje končí," napsal ministr vnitra s odkazem na případ seniora Jaromíra Baldy.

Mluvčí hnutí SPD Barbora Zeťová byla zprávou o historikově nabídce nejprve překvapena. Později ovšem poslala velmi ostrou reakci.

"Je to zoufalá snaha neúspěšného kandidáta KDU-ČSL o zviditelnění za každou cenu. Historii by si měli naopak nastudovat lidovci, aby přestali jezdit na sjezdy sudetoněmeckého landsmanšaftu, který prokazatelně založili kovaní nacisté a fašisté, kteří chtěli zlikvidovat český národ," opřela se do Stehlíka mluvčí. Z jejího prohlášení se dá usuzovat, že SPD nabídku nevyužije.