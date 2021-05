Historka plná děr, důkazy jsme si jistí. Novinář popsal Hamáčkovu kauzu

Už druhý den hýbou Českem zjištění novinářů, podle nichž chtěl nedávno ministr Jan Hamáček (ČSSD) do Moskvy odcestovat proto, aby zde "vyměnil" vrbětickou kauzu za milion dávek vakcíny Sputnik V a pořádání summitu prezidentů USA a Ruska v Praze. Vše zhodnotil ve vysílání TN LIVE přímo "strůjce" pozdvižení - autor článku Janek Kroupa.

"Ve chvíli, kdy se lidé hodně bojí nebo jim dochází věcná argumentace, tak to přechází do osobní roviny. Na tuto hru já vůbec nebudu přistupovat," reagoval redaktor portálu Seznamzprávy Kroupa na ranní tiskový brífink ČSSD, na němž špičky strany jeho článek mimo jiné označily za plytký a neozdrojovaný. A postavily se za svého šéfa.

To ale Kroupa odmítá. "Ten článek samozřejmě ozdrojovaný je, našimi důkazy jsme si naprosto jistí. Text prošel v redakci velkou zpětnou vazbou, opakovaně jsme ladili detaily, víme přesně proč a co jsme napsali," stojí si novinář za svou prací. Důkazy jsou podle něj velmi přesvědčivé.

Kroupa je zvědavý na to, jak se ke schůzce vyjádří přímo její účastníci, které si na jednání Sněmovny v úterý pozvali poslanci, ale dosud neměli možnost před zákonodárci promluvit. A jak hodnotí poprask, který jeho text rozpoutal mezi politiky?

"Mně přijde jako bizarní chucpe (drzost), když nás Jan Hamáček a sociální demokracie nařkli z toho,že bychom pracovali ve prospěch Ruska. To je stejné, jako kdyby se otco- a matkovrah u soudu bránil, že je sirotek," rozčílil se novinář. Přitom je to podle něj právě Hamáček, kdo do všeho vtáhl Rusy.

Pátrání zahájil Kroupa ve chvíli, kdy Jan Hamáček oznámil, že jeho plánovaná cesta do Moskvy byla v podstatě zpravodajskou operací. "Ta jeho historka měla tolik děr, že premiér ji dokonce obratem odmítl, vysmál se jí prezident Zeman. Následně jsme zjistili, že nešlo o zpravodajskou hru a že se Jan Hamáček do Ruska opravdu snažil dostat," tvrdí Kroupa. Celý nápad označil doslova za šílený a idiotský.

Hamáček podle něj chtěl v Rusku k vyjednávání využít informaci, že kauza výbuchů ve Vrběticích bude v Česku odložena. "My budeme každopádně na celé věci pracovat dál," zmínil novinář ve vysílání TN LIVE. Konkrétnější ale být nechtěl.

Ve středu dopoledne se k humbuku na svém twitteru velice opatrně a vágně vyjádřil policejní prezident Jan Švejdar.

1/3 Cel zleitost je natolik zvan, e ji odmtm hodnotit skrze pocity. Faktem je, e na jednn jsem byl, jakkoliv komentovat jeho obsah ale nebudu. Pohybujeme se v rovin innosti zpravodajskch slueb a tak v rovin probhajcho trestnho zen. — Jan vejdar (@jan_svejdar) May 5, 2021

Zjištění Seznamzpráv vyvolalo bouřlivou reakci především u opozice - například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová krátce po zveřejnění závažných nařčení požadovala, aby se Hamáček omluvil a rezignoval. V podobném duchu se vyjádřil například i předseda ODS Petr Fiala.

