Cestovky hlásí obří zájem o dovolené. Tyto země táhnou nejvíce. PŘEHLED

Většina cestovních kanceláří zaznamenává v posledních týdnech silný zájem o letní dovolené. Rozvolnění jednotlivých koronavirových opatření a jednodušší cestování do okolních států Čechům usnadnilo život.

"Letošní léto opět vede Řecko, míří tam skoro 30 % všech našich klientů. Na druhém místě je Egypt, následuje Bulharsko, Turecko, Chorvatsko a Tunisko. Češi preferují týdenní letecké zájezdy do čtyřhvězdičkových hotelů s all-inclusive," popsala zájem turistů o letní dovolené tisková mluvčí Andrea Řezníčková z cestovní kanceláře Invia.



Podobně je na tom také cestovní kancelář Exim Tours, která má na prvních příčkách rovněž Řecko a Egypt. "Aktuálně se nejvíce prodává Řecko, Egypt, potom Turecko a Tunisko. Nejvíce se prodávají hotely, které mají čtyři a pět hvězd a jsou all-inclusive. Největší zájem je o hotely, které mají programy pro děti," uvedl tiskový mluvčí Petr Kostka.

Hotely se v letošním roce snaží uspořádat programy pro děti tak, aby se konaly venku kvůli hygienickým podmínkám. Pokud se hotely nachází přímo na pláži nebo mají dokonce své aquaparky, jsou tak jednoznačnou jedničkou při výběru dovolených. "Aktuálně máme odlety z měst Ostrava, Praha, Brno," doplnil Kostka.

Za poslední týdny se zájem o letní dovolené rapidně zvýšil. Některé cestovní kanceláře pozorují nárůst zájmu o dovolené o více než 20 % oproti předkovidovému roku 2019. "Chuť cestovat určitě je. V posledních týdnech zájem pouze roste. Pomáhá tomu i aktuální situace. Na žebříčku destinací se skoro nic nemění. Stále jedničkou jsou Kréta, Kos, Mallorka, Spojené arabské emiráty, Egypt," popsal Jan Bezděk z cestovní kanceláře Fischer.

Někteří rodiče ale preferují výběr takové dovolené, která poskytne jejich dětem dostatečný adrenalin. Nově se zvedá zájem o prázdniny poblíž afrických safari nebo o surfování v Kostarice. "Turisté s aktivnějšími dětmi rádi jezdí do exotiky, protože se tam dá jezdit třeba na raftech nebo surfovat. Jsou tu i rodiny, které se s dětmi vydávají na safari do Afriky," uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

"Češi jsou ale jinak velmi konzervativní a vrací se do destinací, které mají rádi. Nejvíce jezdí do Chorvatska, Řecka nebo na Slovensko. To jsou destinace, kam se míří nejvíc. Bulharsko je lacinějším hitem. Také přibylo lidí, kteří se vydávají do exotiky, do Spojených arabských emirátů, do Egypta, Istanbulu nebo na Maledivy," upřesnil Papež.





Letošní dovolená v zahraničí se kvůli testům může pořádně prodražit. Na reportáž TV Nova se podívejte zde: