Hitlerův dům lidé chtěli srovnat se zemí! Teď v něm budou policisté

Debaty o osudu domu v rakouském Braunau am Inn, ve kterém se narodil německý diktátor Adolf Hitler, se vedly několik let. Dříve v něm bylo například centrum pro lidi se zdravotním postižením. Vláda z něj také chtěla udělat místo pro uprchlíky, ale plán jí nevyšel. Někteří také žádali její zničení. Nakonec v budově bude sídlit policie. V úterý o tom informoval rakouský ministr vnitra Wolfgang Peschorn.

Nacistický "vůdce" Adolf Hitler v domě v Braunau am Inn strávil jen pár měsíců. Přesto se do města vydávali každý rok turisté, kteří jeho rodné místo chtěli vidět. A podle deníku BBC to byla pro vládu zátěž. Musela platit nájemné za dům, ve kterém nikdo nežije.

Před dvěma lety vláda dům vyvlastnila na základě nově přijatého zákona. Tehdy o tom rozhodl rakouský ústavní soud. Stát tak chtěl zabránit, aby se oblast stala poutním místem neonacistů. Spor vláda vedla s bývalou majitelkou, která už od ní obdržela 812 tisíc eur (přes dvacet milionů korun).

V budově bylo dříve centrum pro lidi se zdravotním postižením. V roce 2014 se z ní mělo stát místo pro uprchlíky. Tehdy však plán selhal. Dům lidé chtěli také zbourat, jiní ho chtěli použít na charitativní účely. Nakonec se vláda rozhodla pro jiné řešení. V budoucnu se do domu přestěhuje policie. Nejdřív však musí projít rekonstrukcí.

V souvislosti s tím bude v listopadu vyhlášená architektonická soutěž v rámci celé Evropské unie. Výsledek pak vláda oznámí v první polovině příštího roku. "Budoucí užívání domu policií by mělo dát nezaměnitelný signál, že tato budova nikdy nebude evokovat vzpomínku na národní socialismus," citoval deník Tagesspiegel rakouského ministra vnitra Wolfganga Peschorna.