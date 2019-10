Hladina moří stoupá. Tato města budou za 30 let pod vodou! MAPY

Hladina oceánů v důsledku klimatických změn roste prudkým tempem. Do roku 2050 se podle nové studie zvýší průměrně o 20-30 centimetrů. Pod vodou by se tak mohla ocitnout i část Evropy včetně některých měst v Německu, Velké Británii, Nizozemsku nebo Polsku. V ohrožení bude na celém světě přes 300 milionů lidí.

Vědci z organizace Climate Central, která se zabývá klimatickými změnami, zveřejnili studii, která přichází s novými informacemi o stoupající hladině oceánů. Do roku 2050 by se mohla zvýšit o 20-30 centimetrů a ohrozit více než 300 milionů lidí.

Na interaktivní mapě, kterou institut vytvořil, je možné vidět, že riziko hrozí i největším městům světa, jako je New York, Miami, Londýn nebo Šanghaj. Pod vodou pravděpodobně bude i část Evropy. Výrazně ohrožené je nízko položené Nizozemsko. Na mapě je červeně zvýrazněná téměř polovina jeho území včetně významných měst Amsterdamu, Haagu a Rotterdamu.

Stejné nebezpečí hrozí i pobřežním oblastem Belgie zahrnujícím její druhé největší město Antverpy. Pod hladinou Severního moře se zřejmě ocitne i část Německa, a to zejména v okolí ústí řek Labe a Vezera. Němci by tak mohli přijít o Brémy nebo jeden z největších evropských přístavů Hamburk.

Růst hladiny moře se dotkne i dalšího našeho souseda - Polska. V rudě označených oblastech se nachází například města Štětín a Gdaňsk. Baltské moře by mohlo pohltit i velkou část hlavního města Dánska Kodaně.

Z dalších významných evropských měst leží v rizikových oblastech například italské Benátky, řecká Soluň, britský Liverpool či Portsmouth. V nebezpečí je i okolí španělské Sevilly a portugalského Lisabonu.

A do konce století bude podle studie ještě hůř. Pokud by se podařilo výrazně snížit emise, hladina moří by se průměrně zvýšila o 50-70 centimetrů. Při vysokých emisích to může být 70-100 centimetrů. Nejnovější výzkumy do předpovědi občas zahrnují i tání Antarktidy. V takovém případě se počítá se zvýšením o 100-180 centimetrů do konce století, v některých scénářích nárůst překračuje dokonce dva metry.

Červeně zvýrazněné oblasti na mapách ukazují, kterým městům hrozí nebezpečí při zvýšení hladiny moří o 20-30 cm: