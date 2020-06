Hladiny řek stoupají! Šest jich překročilo první povodňový stupeň

Po víkendových deštích opět stoupají hladiny českých řek. Prvního povodňového stupně zatím dosáhlo šest řek. V Jihočeském kraji to jsou Polečnice a Malše, Jihlava na Vysočině, v Královéhradeckém kraji Kněžná, v Pardubickém Jevíčka a v Olomouckém Brodečka.



"Po noční bouřce evidujeme prozatím jen dvě technické pomoci s čerpáním vody, v Černíkovicích na Rychnovsku a v areálu u Stříbrného rybníka v Hradci Králové, kde se utvořily vodní laguny. V Tutlekách na Rychnovsku došlo k částečnému zaplavení komunikace," uvedli královéhradečtí hasiči krátce před šestou ráno v pondělí.

Det znovu zvedaj hladiny potok. Takto to aktuln vypad v Lupenici na Rychnovsku. pic.twitter.com/xgpZRajLh2 — Krlovhradeck kraj (@hkregion) June 29, 2020



V současnosti platí povodňová pohotovost pro Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj, a to až do úterního poledne. "Vlivem předchozího nasycení území a predikovaným srážkám očekáváme vzestupy hladin vodních toků s předpokládaným dosažením 1. SPA (stupeň povodňové aktivity) až 2. SPA, na menších vodních tocích může dojít krátkodobě i k překročení 3. SPA," uvedli meteorologové.

Aktuální výstraha před povodněmi:



Nižší stupeň výstrahy, tedy povodňová bdělost, platí do úterního poledne pro Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj a na Vysočině.

Aktuální výstraha před dešti:



Zároveň také hrozí vydatné deště, a to v Jihočeském, Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji a na Vysočině. V Čechách výstraha platí do pondělního poledne, na Moravě a ve Slezsku do čtyř hodin odpoledne.





