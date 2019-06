Hlasování o nedůvěře vládě je blíž, vyvolat ho chce TOP 09

TOP 09 v úterý deklarovala, že pokud hnutí ANO nevymění premiéra, vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Že podobný krok zvažují, řekli v pondělí pro TV Nova také Piráti. K vyslovení nedůvěry by ale bylo potřeba 101 hlasů. Podle průzkumu, který udělala TV Nova mezi poslanci, by ale pro bylo jen 89.

Pokud Andreje Babiše nenahradí v čele vlády někdo jiný, chce TOP 09 hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Strana to deklarovala v úterý. Babiš si podle nich bere občany České republiky jako rukojmí svých problémů.

Kdy bude iniciovat hlasování o nedůvěře vládě, TOP 09 neupřesnila. Podle strany by ale každý poslanec měl vstát a říct, jestli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí důvěřuje předsedovi vlády.

"Česko čelí kvůli podezření premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmů mezinárodní ostudě i riziku, že přijde o stamiliony korun. Současné programové období se chýlí ke konci a je třeba vyjednávat o dalším," upozorňuje předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

"Jaká asi bude naše pozice při vyjednávání, pokud o dotacích pro Českou republiku bude v Bruselu jednat trestně stíhaný premiér, který je podle Evropské komise ve střetu zájmů a nelegálně čerpá evropské dotace?" ptá se Pospíšil.

V pondělí uvedli zástupci Pirátů, že stejný krok také zvažují. Důvodem neměla být jen kauza okolo údajného střetu zájmů premiéra Babiše, s prací vlády jsou Piráti nespokojeni z více důvodů.

Opozice má ale zřejmě velmi malou šanci uspět. Aby vládě sněmovna vyslovila nedůvěru, muselo by se k návrhu připojit nejméně 101 poslanců. TV Nova zjišťovala mezi poslanci, jak by se k návrhu postavili. Dohromady by pro návrh bylo zřejmě jen 89 zákonodárců z klubů ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN a nezařazení poslanci Václav Klaus ml. a Zuzana Majerová Zahradníková zvolení za ODS. Tři poslanci zvolení původně za SPD neodpověděli.

Babišova vláda už jednou hlasování o nedůvěře ustála. V listopadu loňského roku jej opozice vyvolala kvůli údajnému únosu Andreje Babiše juniora do Ruska. Pro bylo 92 poslanců, proti 90. Vládu podpořili poslanci ANO a KSČM, ČSSD před hlasováním opustila sál. Historicky jedinou vládou, které sněmovna vyslovila nedůvěru, byl druhý Topolánkův kabinet v roce 2009.