Hlasování o zakázce za miliardy bylo zfalšované, tvrdí opozice

Že se zdržela hlasování, deklarovala Hana Marvanová (STAN). V později pořízeném zápisu je ale uvedeno, že se zdrželi dva radní. Opozice se bouří a na příští týden svolává mimořádné zastupitelstvo.

"Ti, kteří říkali, že budou transparentní, se dnes schovávají, aby se na ně neukázalo prstem, že pro takový tisk hlasovali," uvedl zastupitel za ODS Tomáš Portlík.

Za velmi závažnou označil situaci i zastupitel za ANO Patrik Nacher. "Zatím to vypadá, pokud nedostaneme hodnověrné vysvětlení, že došlo k falšování zápisu z Rady hlavního města Prahy!" tvrdí Nacher.

Pražští radní, tedy zástupci Pirátů, Prahy sobě a koalice TOP 09 a STAN, tvrdí, že při kontrole zápisu, kontaktoval jeden z radních primátora, že se zdržel i on. Zápis o tom, jak kdo hlasoval, ale ale velmi důležitý pro případné stíhání v budoucnosti.

"Rada by měla hlasovat veřejně, nemělo by to být zastřeno jakýmkoliv tajemstvím, protože pro to není důvod," myslí si Marvanová.

Primátor Zdeněk Hřib zaslal lídrům opozičních stran dopis, ve kterém je vyzývá ke zvážení svolání mimořádného zastupitelstva - je totiž finančně náročné. Navrhuje také předejít podobným problémům pomocí elektronického hlasovacího systému. TV Nova se snažila získat jeho vyjádření, podle mluvčí ale měl celý den nabitý program.

V případu jde o zrušení zakázek na přestavbu Libeňského mostu v hodnotě až dvou miliard korun, které schválilo předchozí vedení města. To nové prosazuje opravu mostu, která by měla vyjít zhruba na čtvrtinu.