Hlasování pomocí nedopalků cigaret. Anketa diskriminuje nekuřáky!

Dokouří a řeší co s nedopalkem. To je častý problém kuřáků cigaret. V ulicích měst tak začali vznikat hlasovací cigaretové koše. Jeden takový mají i ve slovenské Nitře.

Cigaretové nedopalky zatěžují nejen životní prostředí, ale v ulicích měst působí i dost nevzhledně. S nápadem, jak vyřešit tento problém, přišli na Slovensku. V Nitře vznikly hlasovací schránky, kde kuřáci mohou volit pomocí nedopalků, a ty tak nekončí na zemi.

Princip je jednoduchý. Na schránce je napsaná otázka a pod ní se nacházejí dvě možnosti. Kuřák svým nedopalkem následně hlasuje, která z možností se mu více zamlouvá. Otázky vymýšlejí psychologové. Důležité je, aby se vázaly na daný region a kuřáky tak přiměly hlasovat.

Nitranský "anketový popelník" cílí hlavně na hudební fanoušky. Kuřáci tak mohou hlasovat, zdali mají raději kapelu Horkýže Slíže, nebo Desmod. "Myslím, že je to výborný nápad. Jen by mě zajímalo, kdo pak bude ty nedopalky sčítat," řekl pro tvnoviny.sk zpěvák kapely Desmod Mário Kollár.

Se stejným nápadem před časem přišlo i několik českých měst. "Vajglové" koše instalovali například ve Zlíně nebo Českých Budějovicích, uvažovali o nich i v Brně. Ve Zlíně se občanů ptali, zdali si myslí, že se hokejisté Motoru dostanou do extraligy.

Cigaretový anketní koš v Českých Budějovicích:

Cigaretové hlasování ovšem znevýhodňuje jednu skupinu, a to nekuřáky. Právě ti se tak nemohou na rozdíl od "nikotinových závisláků" v anketě vyjádřit. I když by hlasovaní pomocí jiných předmětů bylo možné, ztrácel by se tím původní význam košů – redukce cigaretových nedopalků, které se povalují na chodnících měst.

Anketa Co říkáte na nápad hlasování podle nedopalků? Je to skvělý nápad 80 28 hlasů Vůbec se mi to nelíbí 20 7 hlasů Hlasovalo 35 lidí.

Na Slovensku je těchto netradičních košů víc. Například v Priedvizi se pomocí nich v minireferendu zjišťuje, zdali by se mělo spojit centrum Horní Nitry s Bojnicemi. Nápad na cigaretovou anketu je odkoukaný z Velké Británie. Odpad z nedopalků se tam díky instalovaným košům snížil až o 74 procent.