Hlavní hygienička stoná druhý týden. Pořád se neví, kde Covid-19 chytila

Příznaky nemoci u hlavní hygieničky přetrvávají, ač se prý zdálo, že je nákaza na ústupu. "No nic moc. Zrovna dneska mi není vůbec dobře. Jsem unavená, mám bolesti svalů a trochu kašlu. A trvá mi rýma," vypočítává zdravotní obtíže.

"Není to nic, co by ohrožovalo její zdravotní stav, ale přetrvávají u ní některé symptomy," komentuje stav své podřízené ministr Adam Vojtěch (za ANO).

Přestože se Rážová léčí, pracuje prý denně až 12 hodin. S kolegy je v online spojení. A těší se, až je znovu uvidí tváří v tvář. Až bude mít výsledky negativní, chce ještě několik dni částečně pracovat z domova.

"Se mnou v té izolaci je i manžel. Má karanténu, takže se snažíme tady nějakým způsobem komunikovat, nicméně jsme každý v jiné místnosti. Mám vlastní hrnek, z kterého piji čaj a samozřejmě jíme každý ze svých talířů," popisuje život s virem. Jídlo do domácnosti dováží neteř.

Hlavní hygienička se nakazila zřejmě ve stejný den jako šéf Ústavu zdravotnických informací a statistik Ladislav Dušek. Ten už je zdravý a naplno funguje.

"Během koronavirové epidemie se mi podařilo zhubnout 13 kilo. Chronický stres i nevyspání může vést k tomu, že mám oslabenou imunitu. Proto se asi s nemocí vypořádávám hůř než o něco mladší a zdatnější kolega," přibližuje Rážová.

Kde se hlavní hygienička nakazila, zatím stále není jasné. Apeluje proto na lidi, aby dodržovali tři hlavní opatření - myli si ruce, dodržovali rozestupy a nosili roušku.