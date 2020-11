Hlavní problém zůstává! Stále se nedaří ochránit seniory, ukazují data

Vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) stále selhává v hlavním úkolu. Ochránit nejzranitelnější skupinu obyvatel, seniory. Ukazují to data, které v pátek na tiskové konferenci prezentoval šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. V listopadu byl téměř každý pátý nakažený starší 65 let.

Senioři patří do nejohroženější kategorie obyvatel a stát proto dlouhodobě opakuje, že je nutné je chránit. Čerstvá data ale ukazují, že se to stále nedaří. Podíl nakažených seniorů totiž pořád roste, a to poměrně významně.



V září bylo mezi nakaženými 10,1 % lidí nad 65 let. Ve věkové kategorii nad 75 let to bylo 4,3 %. V říjnu už se ale podíl zvýšil na 14,7 % u skupiny nad 65 let a na 7 % u skupiny nad 75 let. A v listopadu tento nebezpečný trend stále zrychluje. V období od 1. do 11. listopadu bylo mezi nakaženými koronavirem 18,6 % lidí starších 65 let a 9,4 % lidí bylo dokonce více než 75 let.



Nebezpečí ve vysokém počtu seniorů spočívá hlavně v tom, že velké množství z nich potřebuje hospitalizaci. Podrobněji jsme popsali v tomto článku na TN.cz.



Z čísel ÚZIS vyplývá i jeden z důvodů, proč se nemoc covid-19 stále ve velkém šíří mezi seniory. Vládě se totiž nepodařilo ochránit zařízení sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory nebo postižené. V září nákaza pronikla do 51 zařízení, v říjnu to bylo už do 205 a jen za prvních jedenáct dnů v listopadu se nemoc dostala již do 121 zařízení.



Logicky se tak zvedá i množství nemocných. V září se v těchto zařízeních nakazilo 1073 lidé, v říjnu 6652 a na začátku listopadu to bylo již 2954 osob.



Nebezpečný trend by mělo zvrátit plošné testování v těchto zařízeních, které se po několika průtazích tento týden konečně rozjelo. Testováni budou jak klienti, tak i personál těchto zařízení. Začalo se ve středu a otestováno má být zhruba 200 tisíc lidí. Trvat to má týden, pak se testy mají pravidelně opakovat.